Covid: Fontana, Lombardia si prepara a diventare zona rossa, lo dicono i dati

- "La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa, lo dicono i dati, anche se i provvedimenti presi la settimana scorsa sono serviti a contenere parzialmente lo sviluppo del virus, visto che le varianti sono più veloci nella diffusione, credo che se non avessimo preso quei provvedimenti saremo in condizioni peggiori". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento alla trasmissione "Aria Pulita" su 7 Gold. "Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio che chiediamo ai nostri cittadini perché poi spero arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non ci siano più limitazioni alla nostra vita" ha aggiunto Fontana. (Rem)