Covid: premier Borisov, la Bulgaria sospende i vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Bulgaria, Bojko Borisov, ha ordinato la sospensione delle vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. La sospensione, secondo quanto riporta il sito "Novinite", resterà in vigore fino a quando l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) non avrà chiarito tutti i dubbi sulla sua sicurezza attraverso una dichiarazione scritta. Borisov ha ricordato che i produttori di vaccini sono stati conclusi dalla Commissione europea e dall'Ema: "Noi Stati membri siamo solo i consumatori finali", ha detto. La decisione è stata presa nel corso di una riunione di lavoro convocata dal primo ministro, alla presenza del ministro della Salute Kostadin Angelov e del ministro dell'Istruzione Krasimir Valcev. Nel corso dell'incontro il primo ministro ha anche richiesto che venga elaborato un piano per determinare i requisiti sanitari che dovranno essere richiesti ai turisti che visiteranno la Bulgaria nella nuova stagione estiva. Anche la Romania ha intanto annunciato una decisione similare sulla sospensione dell'uso del vaccino AstraZeneca. (Seb)