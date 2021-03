Vaccino: Baldini (FI), con nuovo piano più attenzione a badanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella riscrittura del piano vaccini il governo ponga la dovuta attenzione sulla necessità di immunizzare prioritariamente anche le badanti, figure professionali che lavorano per lo più con persone fragili e, quindi, particolarmente esposte al Covid". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini. "Ho posto questo tema già a gennaio e mi auguro che il nuovo governo si dimostri maggiormente sensibile a questa problematica - aggiunge -. Parliamo di lavoratori che, oltretutto, spesso prestano servizi di assistenza presso più di un’abitazione, luoghi in cui non è possibile assicurare le medesime norme di sicurezza previste nelle strutture sanitarie e dove quindi scongiurare i contagi è molto più complicato". (com)