Covid: Bonetti, da Cdm approvato decreto con congedi, smartworking e bonus baby sitter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I congedi - aggiunge Bonetti - saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50 per cento sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Sono misure necessarie e doverose per sostenere concretamente le famiglie e tutti i bambini e ragazzi del nostro Paese", conclude la ministra. (Com)