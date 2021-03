Governo: delega per riforme al ministro D’Incà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà ha ricevuto la delega alle riforme istituzionali. Il conferimento dell’incarico è stato formalizzato oggi in occasione del Consiglio dei ministri. "Si tratta di un’ulteriore responsabilità nei confronti del Paese - commenta -. Proseguiremo ad occuparci delle riforme mettendo al centro le indicazioni che arriveranno dal parlamento, in un quadro politico in cui la maggioranza è molto più ampia e il governo dovrà accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e rilanciarlo economicamente attraverso il Recovery plan”. (com)