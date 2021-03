Imprese: Atlantia, innovazione è leva di crescita fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’innovazione rappresenta per Atlantia una fondamentale leva di crescita, necessaria per indirizzare lo sviluppo coerentemente con i trend che nel mondo stanno interessando la mobilità di persone e merci: in via immediata applicando nuove tecnologie agli asset in portafoglio e sviluppando competenze che potranno favorire l’espansione in nuove aree adiacenti alle attuali, consentendo così ad Atlantia di giocare un ruolo di primo piano nell’innovazione nel settore della mobilità. È quanto si legge nella nota diffusa dal Gruppo in merito alle nuove linee di sviluppo stategico. A tal fine Atlantia, si legge nel documento, intende sviluppare partnership con università e centri di ricerca eccellenti in tutto il mondo, fare sistema con altri player di mercato attivi in business adiacenti: un processo di open innovation che consentirà di sviluppare ambiti d’innovazione trasversali ai propri business, apportando valore aggiuntivo alle proprie controllate. Un primo esempio, prosegue la nota, è la recente acquisizione di una partecipazione nell’azienda tedesca Volocopter, ed è inoltre in corso lo studio per un fondo di corporate venture capital promosso da Atlantia e nuovi partner che offrirà, accanto al feeding, servizi di coaching e go to market a start up innovative nel campo della mobilità, con una dotazione a regime di alcune centinaia di milioni di euro. (Com)