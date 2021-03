Indo-Pacifico: un’alleanza per contenere la Cina, Biden apre il primo summit del Quad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Quad, secondo le anticipazioni dei media, intendono affermare l’impegno a cooperare sul fronte della fornitura di vaccini ai Paesi in via di sviluppo, per contenere l’influenza della diplomazia vaccinale cinese. In particolare, stando al quotidiano “The Times of India”, l’India parteciperà alla produzione del vaccino a dose unica contro il coronavirus sviluppato dalla compagnia statunitense Johnson & Johnson. Il progetto sarà finanziato dagli Stati Uniti e dal Giappone e l’Australia metterà a disposizione le sue capacità logistiche per le spedizioni nei Paesi del Sud-est asiatico e del Pacifico. Il Giappone, inoltre, ha già annunciato l’intenzione di sostenere lo sviluppo di catene del freddo per la distribuzione e lo stoccaggio dei vaccini. Al centro dell’agenda del summit ci saranno anche i temi climatici e lo sviluppo di catene di fornitura congiunte per industrie strategiche come i semiconduttori e le terre rare. (segue) (Res)