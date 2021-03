Indo-Pacifico: un’alleanza per contenere la Cina, Biden apre il primo summit del Quad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro è il primo tra i leader del Quad da quando Biden è entrato in carica. “Il fatto che il presidente Biden abbia scelto questo incontro tra i suoi primi impegni multilaterali conferma l’importanza che attribuiamo alla stretta cooperazione con i nostri alleati e partner nell’Indo-Pacifico”, ha sottolineato la sua portavoce, Jen Psaki. Il colloquio potrebbe rappresentare un ulteriore passo per la progressiva formalizzazione del Quad verso una vera e propria alleanza regionale, un processo sollecitato dal Giappone e promosso anche dall’amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump. I media hanno già cominciato a parlarne dell’alleanza come della “Nato asiatica”. (segue) (Res)