Indo-Pacifico: un’alleanza per contenere la Cina, Biden apre il primo summit del Quad (4)

- L’India si è unita al Quad all’indomani dello “stallo del Doklam”, un serrato confronto sull’altopiano oggetto di una disputa territoriale tra la Cina e il Bhutan, alleato dell’India. L’anno scorso tra l’India e la Cina le tensioni al confine si sono accese fino allo scontro tra militari nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, ed è solo di poche settimane fa l’accordo per il disimpegno delle truppe in prima linea. Tra i Paesi coinvolti nel Quad anche l’Australia, che ha investito nell’alleanza un grande capitale politico e diplomatico: Canberra fatica a mantenere una relazione equilibrata con la Cina, prima potenza asiatica, che è ancora destinataria del 30 per cento delle esportazioni australiane. La crescente influenza di Pechino nel Pacifico Meridionale, e la crisi diplomatica innescata negli scorsi anni dalle influenze politiche indebite imputate alla Cina dall’Australia, ha spinto quest’ultima a intraprendere con convinzione la strada del contenimento strategico, dipendente però dalla comunione d’intenti tra le principali potenze democratiche regionali. Il Giappone, da parte sua, è sempre più un attore chiave della strategia dell’amministrazione Biden nell’Indo-Pacifico. Non è un caso che, come confermato oggi da Tokyo, il premier giapponese Yoshihide Suga sarà il primo leader straniero che sarà ricevuto da Biden alla Casa Bianca. (segue) (Res)