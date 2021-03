Indo-Pacifico: un’alleanza per contenere la Cina, Biden apre il primo summit del Quad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento odierna conferma come il Quad sia uno strumento cruciale per l’architettura di contenimento della Cina portata avanti dagli Stati Uniti sia con l’ex presidente Donald Trump che con il nuovo inquilino della Casa Bianca Biden. Quest’ultimo ha chiarito di recente che la sua amministrazione è pronta a una “competizione estrema” con la Repubblica popolare, sul fronte politico, militare ed economico. Un confronto che si articola in varie aree del mondo ma che nell’Indo-Pacifico ha il suo fulcro. Biden, a differenza di Trump, vuole tuttavia puntare maggiormente sui suoi alleati nell’area, a partire dai partecipanti del Quad. E la riunione odierna sarà seguita nei prossimi giorni dall’importante visita all’estero – la prima in assoluto – dei segretari di Stato e della Difesa, rispettivamente Antony Blinken e Lloyd Austin, in Giappone e Corea del Sud. I due saranno successivamente anche in India. (Res)