I fatti del giorno - Milano (5)

- Lombardia: Guidesi, dati sul cashback deludenti, misura inefficace - "I dati sul cashback sono deludenti e testimoniano quanto questa misura sia inefficace. Si utilizzino le risorse per cancellare gli oneri e le spese di transazioni di moneta elettronica e per il noleggio di pos, oneri e spese che cancellano la marginalità di guadagno agli esercenti su importi limitati". Lo dichiara in una nota l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. (Rem)