Covid: Bonaccini, scelte governo condivisibili, urgenti ristori e misure di sostegno

- “La diffusione del virus in questa fase è decisamente più veloce a causa dell’impatto delle varianti e questo rende condivisibili le scelte che il governo si appresta a fare con un decreto legge dettato dalla situazione epidemiologica”. Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “E’ chiaro che a questo punto occorre un altro tipo di accelerazione sul fronte delle misure di sostegno per fare in modo che la pandemia non comporti risvolti sociali ed economici gravi”, ha aggiunto Bonaccini. “Due quindi le richieste fondamentali e urgenti per il prossimo Dl sostegno. I ristori – ha spiegato il Presidente della Conferenza - superino definitivamente il regime dei codici Ateco, siano retroattivi e si elimini il tetto dei 5 milioni di fatturato. Il fondo per i congedi parentali e per i voucher (baby sitter etc.) deve essere urgentemente rifinanziato e deve avere una valenza anche retroattiva per tutti i lavoratori. Serve uno sforzo poderoso – ha concluso Bonaccini - perché davvero chi sta attraversando da diversi mesi difficoltà serissime non sia lasciato solo”.(Com)