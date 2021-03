I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: dati ufficiali, inflazione di febbraio al +3,6 per cento - L'inflazione in Argentina a febbraio è stata del +3,6 per cento secondo dati ufficiali pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato di febbraio porta il computo accumulato dei primi due mesi dell'anno al +7,8 per cento, mentre sui dodici mesi l'indice di inflazione è del 40,7 per cento. A trainare al rialzo l'indice generale, si legge nel documento dell'Indec, sono le voci relative a ristorazione e turismo, con un +5,4 per cento, trasporti, con un +4,8 per cento, elettrodomestici, con un + 4,6 per cento, e alimenti e bevande non alcoliche, con +3,8 per cento. Al di sotto della media mensile invece le voci relative a comunicazione, con un +1,8 per cento, ed educazione, con un +0,1 per cento. L'insieme delle voci relative ai "beni" registra un incremento medio del 4 per cento mentre i "servizi" segnano un +2,5 per cento. Il dato di febbraio proietta un'inflazione sui dodici mesi nettamente superiore alla meta del 29 per cento a fine anno fissata dal governo di Alberto Fernandez nella legge di Bilancio. (segue) (Res)