- Cile: Covid, governo Pinera annuncia nuova linea di aiuti alla classe media in difficoltà - Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha annunciato nuovi aiuti economici alla classe media colpita dalla pandemia di Covid-19. Si tratta di un buono tra i 400 e i 600 mila pesos cileni (rispettivamente 470 e 584 euro) a seconda delle dimensioni delle famiglie, oltre a una linea di prestiti senza interessi e 50 mila nuovi sussidi. Per accedere ai benefici, secondo quanto ha reso noto il governo, il reddito formale del richiedente deve essere compreso tra il salario minimo e due milioni di pesos cileni (2.338 euro). Il bonus minimo di 400 mila pesos (470 euro) sarà rivolto a chi ha un reddito compreso tra lo stipendio minimo e 1,5 milioni di pesos (1.753 euro) e può essere aumentato fino a 600 mila pesos (584 euro) in relazione al numero di figli e per l'eventuale presenza di persone con disabilità o anziani nel nucleo familiare. Il "prestito di solidarietà" non potrà superare il 5 per cento del reddito annuale. Sarà senza interessi e avrà un periodo di grazia di un anno. Inoltre può essere restituito in quattro rate annuali. I 50 mila sussidi annunciati saranno invece destinati agli inquilini morosi o in difficoltà per l'affitto. La distribuzione di questo aiuto sarà effettuata in una sola soluzione e comprenderà il pagamento di tre mesi di affitto. (segue) (Res)