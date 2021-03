Covid: Di Maio conferma a omologa albanese impegno in Ue per fornitura vaccini a Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del colloquio di oggi tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con l'omologa albanese, Olta Xhacka, anche le recenti evoluzioni della lotta alla pandemia con particolare riferimento all’approvvigionamento dei vaccini. "Al riguardo le ho confermato la volontà italiana di lavorare con le istituzioni europee per elaborare uno specifico piano per la fornitura dei vaccini ai Paesi dei Balcani Occidentali che stanno avendo maggiori difficoltà nell’approvvigionamento", ha spiegato Di Maio ricordando che che la Commissione europea ha previsto la possibilità di riorientare 70 milioni di euro dei fondi di pre-adesione (Ipa) - precedentemente destinati ad altri interventi - "per la lotta al Covid-19 con l’obiettivo di procedere quanto prima all’ invio nella regione di dosi di vaccino". (Res)