Italia-Albania: Di Maio incontra omologa Xhacka, restiamo primo partner commerciale nonostante pandemia

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un incontro "molto cordiale e fruttuoso" con l'omologa albanese Olta Xhacka, a soli pochi giorni dalla visita del primo ministro dell'Albania Edi Rama a Bari in occasione della ricorrenza dei 30 anni dagli sbarchi in Italia dei primi albanesi dopo il collasso del regime comunista. "Italia e Albania sono legate da un rapporto di amicizia forte e profondo sotto tutti gli aspetti, a partire da quello economico-commerciale", ha detto Di Maio. "Dal punto di vista economico e commerciale, nonostante il 2020 sia stato un anno particolarmente difficile, l’Italia si è confermata di gran lunga il primo partner dell’Albania con un interscambio commerciale pari a circa 2,2 miliardi di euro (ovvero circa il 20 per centro del Pil albanese)", ha aggiunto. (segue) (Res)