Lazio: Corrotti (Lega), aprire confronto su medici ambulatoriali interni

- "È necessario aprire un tavolo di trattativa regionale per trovare quanto prima un accordo integrativo sui medici ambulatoriali interni atteso in Regione Lazio ormai da più di quindici anni". Così in una nota Laura Corrotti, consigliera Lega Regione Lazio e responsabile Dipartimento regionale Lega Politiche sociali e Disabilità. "Soprattutto in questo momento così delicato è importante dare particolare attenzione anche a chi si occupa del mondo della domiciliarità e dare così supporto a quei pazienti più fragili che spesso sono impossibilitati a raggiungere i presidi ospedalieri o ambulatoriali - spiega -. Un rinnovo, quello richiesto da tempo anche dai sindacati, che darebbe benefici ai medici e andrebbe così a riparare quella disorganizzazione vista negli ultimi mesi nel contrasto al Covid-19", conclude. (Com)