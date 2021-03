Covid: bozza decreto legge, dal 15 marzo al 6 aprile Regioni possono inasprire misure se a rischio varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa", nonché ulteriori "motivate misure più restrittive" nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, e nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-Cov-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. E' quanto stabilisce lo schema del decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, che dovrebbe essere approvato dal Cdm.(Rin)