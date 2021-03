Ungheria: Orban, in Israele si vedono i segnali di una vita che riprende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Israele si vedono i segnali di una vita che riprende dopo il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in un breve video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Ho potuto vedere ristoranti che aprivano, la situazione economica", ha detto il capo del governo di Budapest. Secondo lui, una delle lezioni apprese da Gerusalemme è che tutto questo si può ottenere solo attraverso la vaccinazione contro il coronavirus. "Registrarsi e vaccinarsi. Questo è l'unico modo per uscire da questa situazione", ha affermato. Come Israele sta diventando un esempio da seguire a livello mondiale, così "l'Ungheria vuole ottenere un ruolo preminente in Europa" approvvigionandosi di quanti più vaccini possibile, ha continuato Orban. Il premier ungherese e quello ceco, Andrej Babis, sono stati ieri in Israele per parlare con l'omologo Benjamin Netanyahu in un vertice trilaterale sulla promozione della cooperazione nei settori della ricerca, dello sviluppo e della produzione di vaccini. (Vap)