Milano: urla e lancia pietre in stazione Centrale contro Esercito, arrestato

- Un cittadino pakistano di 27 anni è stato arrestato venerdì mattina per violenza e resistenza a pubblico ufficiale davanti alla stazione Centrale di Milano. Poco dopo le 10, l'uomo, regolare in Italia, ha iniziato a inveire contro i militari dell'Esercito che stazionano in piazza Duca d'Aosta. Ha poi raccolto alcune pietre che ha lanciato contro di loro senza tuttavia riuscire a colpirli. A quel punto i soldati hanno provato a bloccarlo ma il 27enne ha opposto resistenza. Lo stesso comportamento lo ha mantenuto quando sono intervenuti i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura. Per immobilizzarlo sono state necessarie le manette. Dagli accertamenti è emerso che il 27enne non era la prima volta che dava in escandescenza contro le forze dell'ordine dal momento che risultavano episodi analoghi a quello di stamane commessi a Bologna e Roma. (Rem)