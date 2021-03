Tlc: arriva l'alleanza digitale tra Open Fiber e South Working (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Open Fiber, fin dal suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni – afferma Andrea Falessi, direttore Relazioni esterne di Open Fiber – punta alla creazione di sinergie con tutte le realtà sociali ed economiche impegnate nel contrasto al digital divide del Paese. Diffondere competenze e consapevolezza digitali fa parte della nostra ragion d'essere e della mission di South Working. Grazie al MoU appena siglato traduciamo dunque in termini concreti la reciproca volontà di condividere dati, analisi e progetti nel segno dello sviluppo tecnologico". "La collaborazione tra Open Fiber e South Working – spiega Mario Mirabile, vicepresidente dell'associazione – sarà strategica per diffondere il modello del lavoro agile e combattere il fenomeno del digital divide tra aree infrastrutturalmente diverse del Paese. Il futuro del lavoro passa da sostenibilità e banda ultra-larga, in un'ottica di sempre maggiore accessibilità, per una concreta azione sui territori e per le comunità locali". Quello tra South Working® e Open Fiber è un percorso avviato anche grazie alla volontà condivisa di analizzare dati, raccogliere studi e best practice al fine di garantire una più estesa comprensione del crescente fenomeno del lavoro a distanza. Ben 6,58 milioni di italiani, nel corso del lockdown, hanno del resto sperimentato questa forma occupazionale. In particolare, la Svimez, nel suo rapporto 2020, proprio in collaborazione con l'associazione South Working®, ha calcolato che nel 2020 sono stati già circa 145 mila i lavoratori che hanno sperimentato il South Working. A scattare una fotografia della situazione è l'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, che ha inoltre registrato un calo degli smart worker (5,06 milioni) nello scorso mese di settembre davanti alle incertezze e alle difficoltà relativa alle riaperture delle sedi di lavoro. I numeri resteranno comunque importanti: al termine dell'emergenza si stima che gli smart worker, impegnati completamente o almeno in parte nel lavoro da remoto, ammonteranno a 5,35 milioni, dato decuplicato rispetto ai circa 570mila lavoratori prima della pandemia. (Com)