Lazio: Mattia (Pd), lavoro al centro del nuovo modello di sviluppo

- "Non è stata questa crisi a metterci davanti ai problemi del lavoro e dei lavori, ma il Covid-19 ha sicuramente esasperato criticità e reso più urgente la necessità di una soluzione. In questo senso la questione delle politiche attive del lavoro è prioritaria e il protocollo siglato dalla Regione Lazio e le parti sociali pochi giorni fa, con l'importante stanziamento di 250 milioni di euro, va nella direzione giusta". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia, presidente della Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio a margine dell'iniziativa. "Ora le nostre priorità devono essere parità salariale e occupazione femminile di qualità, infrastrutture sociali e servizi educativi, formazione e lavoro per gli under 35 e ripresa sostenibile". (segue) (Com)