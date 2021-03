Vaccino: Bonaccini (Regioni), Johnson & Johnson arma in più, governo si faccia sentire in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al di là delle restrizioni, oggi abbiamo però un’arma in più: i vaccini. E sotto questo profilo è incoraggiante l’autorizzazione del vaccino Johnson & Johnson che incrementerà complessivamente la capacità vaccinale, ma è importante che il governo faccia sentire la voce del nostro Paese in sede europea, battendo i pugni sul tavolo affinché le aziende farmaceutiche rispettino fino in fondo gli impegni assunti per la consegna delle dosi”. Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Tra l’altro i dati incoraggianti delle ultime settimane – ha aggiunto - stanno dimostrando che tutte le Regioni hanno una capacità vaccinale molto più robusta rispetto all’effettiva disponibilità delle dosi”. (Com)