Balcani: Di Maio, integrazione Ue di Albania e Nord Macedonia chiave per stabilità regione (2)

- "Con la collega albanese ci siamo infine soffermati sulle dinamiche regionali e sulla prossima Presidenza da parte dell’Albania dell’Iniziativa Adriatico-Ionica e della relativa macro strategia europea Eusair", ha proseguito il titolare della Farnesina. "Crediamo che grazie al contributo della presidenza albanese, la cooperazione nell’area adriatico-ionica potrà registrare un’ulteriore crescita in settori chiave come lo sviluppo delle interconnessioni, la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile delle risorse marine. La presidenza albanese potrà contare sul pieno sostegno dell’Italia", ha sottolineato Di Maio. "L’Albania è alla vigilia di un appuntamento elettorale, il 25 aprile, che sarà una tappa fondamentale nel percorso futuro in Europa. Siamo sicuri che tutte le istituzioni e tutte le forze politiche albanesi daranno prova di grande maturità democratica, confermando di essere pronti ad intraprendere il cammino europeo", ha concluso Di Maio. (Res)