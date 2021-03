Pd: Zingaretti, Letta persona giusta per farci tornare protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Letta è la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della conferenza stampa per presentare la nuova giunta del Lazio. "Avevo preso in mano il partito un anno dopo una sconfitta devastante e che era stato marginalizzato e l'ho portato fino a qua - ha aggiunto Zingaretti -. Ora è un partito forte, di governo e protagonista della democrazia italiana. Rischiavano la palude delle polemiche, ho deciso di mettermi da parte per generosità e amore dell'Italia e del partito e se ora Enrico, come sono convinto lui può fare, prenderà in mano il testimone e guiderà questo rinnovamento, avremo raggiunto un grande obiettivo", ha concluso Zingaretti. (Rer)