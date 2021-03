Ue: Sefcovic, su produzione batterie stiamo colmando divario con concorrenti asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta colmando il divario con i concorrenti asiatici nella produzione di batterie. È quanto affermato dal commissario europeo per il Mercato unico digitale, Maros Sefcovic, durante la conferenza stampa al termine del quinto incontro di alto livello dell'Alleanza europea per le batterie. Alla riunione, tenuta oggi in modalità virtuale, hanno partecipato anche il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, il ministro dell'Economia ed Energia tedesco, Peter Altmaier, e il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. Secondo Sefcovic, “nonostante la pandemia” di Covid-19, l'Ue continua a essere “un hotspot” nella produzione di batterie, con circa 70 progetti e un'occupazione nel settore che, entro il 2025, dovrebbe raggiungere i 3-4 milioni di posti di lavoro. “Diventeremo il secondo produttore di celle per batterie al modo, dopo la Cina”, ha evidenziato il commissario europeo per il Mercato unico digitale. In tale prospettiva, per Sefcovic è necessario accelerare sul regolamento europeo per le batterie, affinché venga adottato “al più tardi” entro il 2022. (segue) (Geb)