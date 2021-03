Ue: Sefcovic, su produzione batterie stiamo colmando divario con concorrenti asiatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si deve, inoltre, sviluppare l'approvvigionamento della materie prime, con investimenti privati e fondi pubblici. Al riguardo, Sefcovic ha incoraggiato gli Stati membri a inserire tale spesa nei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resistenza. Per il commissario europeo al Mercato unico digitale, è poi decisivo il coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (Bei). Inoltre, la Commissione europea avvierà una tavola rotonda sull'estrazione sostenibile delle materie prime. A ogni modo, ha sottolineato Sefcovic, il successo dell'iniziativa europea per le batterie dipende dalla specializzazione della manodopera da impiegare nel settore, che “ancora non soddisfa la domanda di mercato”. Pertanto, è necessario migliorare la formazione dei lavoratori, includendola nei piani di ripresa e resistenza degli Stati membri. Sefcovic ha, infine, dichiarato che la Commissione europea concluderà con le imprese un memorandum d'intesa dal valore di 900 milioni per la ricerca e l'innovazione nel settore delle batterie. (Geb)