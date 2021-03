Pd: Zingaretti, il mio ruolo nel partito sarà fare il presidente di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio ruolo nel Pd sarà questo: fare il presidente di Regione, farlo al meglio, dare una mano al governo Draghi. Con le mie idee". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa per la presentazione della nuova squadra di giunta. "Farò il presidente per dimostrare il buon governo del nuovo centrosinistra. Se mi sono dimesso l'ho fatto per aiutare. Se guardo alle scelte che si stanno facendo sono ancora più convinto di aver fatto bene", ha aggiunto Zingaretti. (Rer)