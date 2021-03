Milano: Fidanza (Fd'I), ecco il nuovo 'Sala Thunberg', cosa altro potrà inventarsi adesso?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le piste ciclabili inutili, i parcheggi sottratti ai residenti, le sigarette vietate anche nei parchi e l'assurda Area B, ecco il nuovo 'Sala Thunberg'. Dopo aver distrutto la mobilità di Milano, aver creato il traffico dove non c'era e aver scatenato l'ira di automobilisti, pedoni e ciclisti con le sue politiche green ideologiche e scellerate il sindaco è anche passato ai Verdi europei. Da questo momento in poi abbiamo paura di quello che potrà succede. Cosa altro potrà inventarsi Sala Thunberg?". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando il passaggio del sindaco Beppe Sala nei Verdi europei. (Com)