Regno Unito: inchiesta aperta su costruzione miniera carbone in Cumbria

- Il governo britannico condurrà un'indagine per analizzare se la costruzione di una controversa nuova miniera di carbone in Cumbria dovrà procedere. Il governo era stato messo in guardia da diverse importanti voci politiche ed esperti del settore sul fatto che la proposta di costruzione danneggerebbe la reputazione britannica sulle questioni ambientali in un anno chiave per il Regno Unito in materia, dato che ospiterà la conferenza sul clima Cop26 a Glasgow in autunno. In una lettera al Consiglio della contea della Cumbria, il ministero per le Comunità locali ha affermato che la decisione sulla costruzione dell'impianto estrattivo abbia assunto caratteristiche "più che locali", contrariamente a quanto affermato dal governo di Londra fino a dicembre. Secondo il ministero, questa sarebbe l'occasione per il ministero per aprire un'indagine sull'appropriatezza del processo, il quale quindi ora prenderà il controllo delle decisioni in materia, le quali erano finora delegate al consiglio locale. (Rel)