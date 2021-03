Lavoro: Istat, per i laureati tasso di occupazione scende al 78,0 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il tasso di occupazione scende al 78,0 per cento per i laureati (-0,9 punti), al 63,5 per cento per i diplomati (-1,4 punti) e al 43,2 per cento per chi ha conseguito al massimo la licenza media (-1,0 punti). Così l'Istat nel report dedicato al mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione oscilla tra il 5,3 per cento per i laureati (-0,4 punti), l’8,7 per cento per i diplomati (-0,7 punti) e il 12,7 per cento per quanti hanno un titolo più basso (-1,0 punti). Il tasso di inattività passa dal 17,4 per cento dei laureati (+1,3 punti), al 30,3 per cento dei diplomati (+2,1 punti) e al 50,3 per cento (+1,8 punti) per chi possiede un più basso livello di istruzione. (Ren)