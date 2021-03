Covid: Gelmini, oggi decreto con misure in vigore da lunedì 15 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid: il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini nel corso dell'incontro informale in videoconferenza governo-Regioni-Anci-Upi su nuove misure anti-Covid. All'incontro partecipano anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. (Rin)