Decreto Sostegno: Castelli, pacchetto da 32 miliardi per economia, famiglie e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista di un periodo di maggiori restrizioni, il decreto Sostegno conterrà "misure di sostegno all’economia, alle famiglie e ai lavoratori. Un pacchetto di norme, con le quali impiegheremo intanto i 32 miliardi di scostamento autorizzati dal Parlamento a fine gennaio". Lo scrive su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli che anticipa alcune delle misure che servono a: "Rifinanziare la Cig Covid fino a giugno per tutti, e fino ad ottobre per le piccole imprese che non hanno la tutela della Cig ordinaria; ristorare le perdite che hanno subito aziende e Partite Iva, superando la logica dei codici Ateco e aumentando il tetto di fatturato da 5 a 10 milioni; intervenire sulle cartelle esattoriali, favorendo la 'pulizia' del magazzino da tutte quelle posizioni che sono difficilmente recuperabili e che generano solo costi per l’Agenzia delle Entrate; creare un fondo specifico per il turismo di montagna, ed in particolare per gli impianti di sci; rifinanziare i congedi parentali e i bonus baby sitter; sostenere Comuni e Regioni che, a causa della pandemia, stanno registrando minori entrate, garantendo così l’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini; rifinanziare Reddito di cittadinanza e Rem". E poi, conclude Castelli, "ci saranno ulteriori investimenti in spesa sanitaria, anche per accelerare la campagna di vaccinazione". (Rin)