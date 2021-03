Lavoro: Istat, in 2020 diminuite dell’1,7 per cento le posizioni lavorative dipendenti, calo dopo 5 anni di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In media, nel 2020 le posizioni lavorative dipendenti sono diminuite dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente, registrando il primo calo tendenziale dopo 5 anni di crescita ininterrotta. Così l'Istat nel report relativo al mercato del lavoro. La riduzione, di lieve entità nell’industria (-0,1 per cento), ha interessato soprattutto i servizi (-2,6 per cento), maggiormente colpiti dai provvedimenti di sospensione delle attività economiche e dal rallentamento dell’attività produttiva a seguito della crisi sanitaria. La componente a tempo parziale dell’occupazione dipendente ha subito il calo più rilevante e si è ridotta, nel totale economia, del 3,6 per cento (-2,5 per cento industria e -3,8 per cento servizi), arrivando a rappresentare meno di un terzo (il 29,8 per cento) del totale occupazione (-1,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente). La diminuzione dei dipendenti full time si è arrestata al -0,9 per cento (+0,2 per cento nell’industria e -1,8 per cento nei servizi). Per il totale delle imprese con dipendenti, il monte ore lavorate nel 2020 è diminuito del 13,6 per cento rispetto al 2019, come risultato di un decremento del 10,5 per cento nell’industria e del 15,5 per cento nei servizi. Le ore lavorate per dipendente sono diminuite del 12,0 per cento, per effetto di un decremento del 10,4 per cento nell’industria e del 13,1 per cento nei servizi. (segue) (Ren)