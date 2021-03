Lavoro: Istat, in 2020 diminuite dell’1,7 per cento le posizioni lavorative dipendenti, calo dopo 5 anni di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le rilevazioni dell'Istat nel 2020, le ore di Cig utilizzate sono state 146 ogni mille lavorate (+139,4 ore ogni mille rispetto al 2019); in particolare sono state 139,8 nell’industria (+126,8 ore ogni mille) e 150,3 nei servizi (+147,8 ore ogni mille). L’incidenza dello straordinario sulle ore lavorate è diminuita di 0,2 punti percentuali , variando tra lo 0,4 nell’industria e lo 0,1 nei servizi. La dinamica delle posizioni in somministrazione, nella media 2020, conferma l’inversione di tendenza già registrata nell’anno precedente, dopo sei anni di sostenuta crescita: le posizioni in somministrazione si riducono di ulteriori 5,1 punti percentuali rispetto al 2019, con un calo più sostenuto nella componente a tempo pieno (-6,5 per cento) rispetto a quella a tempo parziale (-1,4 per cento). (Ren)