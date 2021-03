Myanmar: oggi nuove proteste, l’avvocato di Aung San Suu Kyi respinge le nuove accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese oggi le proteste in Myanmar contro il colpo di Stato dello scorso primo febbraio, dopo che ieri altri 12 manifestanti hanno perso la vita in scontri con le forze di sicurezza. Lo riporta il sito “Channel News Asia”, secondo cui i dimostranti sono tornati in strada a Yangon, principale città del Paese, e in diversi altri centri birmani. Per il momento non sono stati registrati episodi di violenza. Nel frattempo l’avvocato della deposta leader Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw, ha respinto in un post sui social media i nuovi capi di incriminazione mossi dalla procura nei confronti della sua assistita, accusata ora di aver accettato pagamenti illegali, anche in oro, per un totale di 600 mila dollari. “Quest’accusa sembra uno scherzo. Aung San Suu Kyi potrà avere delle debolezze, ma di certo i suoi principi morali sono saldi”, ha affermato il legale. Il nuovo capo di imputazione, che giunge dopo quelli per importazione illegale di sei ricetrasmittenti e per violazione della legge sui disastri naturali, è il più pesante che pende sul capo della deposta consigliera di Stato, premio Nobel per la pace nel 1991. L’accusa, annunciata ieri dal portavoce della giunta militare Zaw Min Tun, si basa su una denuncia dell’ex capo ministro di Yangon, Phyo Mien Thein. (segue) (Fim)