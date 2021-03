Myanmar: oggi nuove proteste, l’avvocato di Aung San Suu Kyi respinge le nuove accuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaw Min Tun ha precisato che anche il presidente Win Myint e diversi ministri del governo di Aung San Suu Kyi sono accusati di corruzione. Il capo dello Stato, secondo i militari, avrebbe anche fatto pressioni sulla commissione elettorale perché non desse seguito alle denunce sulle irregolarità delle elezioni dello scorso novembre, a seguito delle quali la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi ha ottenuto la stragrande maggioranza dei seggi del nuovo parlamento, il cui insediamento (previsto proprio per il primo febbraio) non è mai avvenuto proprio a causa dell’intervento delle forze armate. Al momento sia Aung San Suu Kyi che Win Myint restano agli arresti domiciliari. Nelle scorse ore Thomas Andrews, relatore speciale per il Myanmar del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha suggerito che le forze armate del Myanmar potrebbero aver commesso “crimini contro l’umanità” nella repressione delle proteste contro il colpo di Stato, durante le quali hanno perso la vita in totale almeno 70 persone. “Ci sono sempre più prove che l’esercito birmano, guidato dalla stessa leadership, sta compiendo ora crimini contro l’umanità, tra i quali omicidi, sparizioni forzate, persecuzioni, torture”, ha dichiarato Andrews durante una sessione del Consiglio a Ginevra. Crimini che, secondo l’esperto, sono “diffusi” e “sistematici”, parte di una “campagna coordinata” della quale sono a conoscenza i capi delle forze armate, tra cui il generale Min Aung Hlaing. (segue) (Fim)