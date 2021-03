Myanmar: oggi nuove proteste, l’avvocato di Aung San Suu Kyi respinge le nuove accuse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha diffuso una dichiarazione presidenziale nella quale condanna “fermamente” le violenze contro i manifestanti pacifici in Myanmar ed esprime “profonda preoccupazione” per le restrizioni nei confronti di personale medico, società civile, sindacati e giornalisti, ribadendo l’appello al rilascio delle persone arrestate “arbitrariamente”. “Il Consiglio di sicurezza esprime il suo continuo sostegno per la transizione democratica in Myanmar, sottolinea la necessità di proteggere le istituzioni democratiche, di astenersi dalla violenza, di rispettare pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali, così come lo stato di diritto”. Inoltre, il documento “incoraggia il perseguimento di un dialogo costruttivo e di un processo di riconciliazione in accordo con la volontà e gli interessi del popolo birmano”. Alla giunta militare viene chiesto di “esercitare la massima moderazione”. (segue) (Fim)