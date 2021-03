Myanmar: oggi nuove proteste, l’avvocato di Aung San Suu Kyi respinge le nuove accuse (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano umanitario, i 15 membri del Consiglio chiedono un accesso sicuro e senza impedimenti a tutte le persone bisognose, sottolineando come l’attuale situazione nello Stato di Rakhine e in altre regioni abbia “il potenziale per esacerbare le tensioni esistenti”. Secondo fondi Onu, circa un milione di persone hanno necessità di sostegno umanitario in tutto il Paese. Tuttavia, la risposta degli operatori è ostacolata dalle difficoltà di movimento e dalle interruzioni delle comunicazioni, dei trasporti e delle catene di fornitura. La crisi, ricorda il Consiglio, costituisce anche “un serio problema” per il ritorno volontario e in sicurezza dei rifugiati rohingya e degli sfollati interni. Altri 12 manifestanti sono rimasti uccisi ieri in scontri con le forze di sicurezza in Myanmar, dove continua a degenerare la crisi aperta dal colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Lo indica il quotidiano online “The Irrawaddy”, edito da dissidenti birmani di base nella vicina Thailandia. Sale così a oltre 70 il conto complessivo delle persone uccise da militari e da agenti di polizia durante la repressione delle proteste, con più di 2 mila arresti. I manifestanti sono scesi oggi in strada a Yangon e in diverse altre aree del Paese. Gli episodi più violenti sono avvenuti a Myaing, nella regione di Magwe, dove quest’oggi hanno perso la vita almeno otto persone. Altre otto sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. (segue) (Fim)