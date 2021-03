Turismo: ambasciata Arabia Saudita a Roma presenta le opportunità nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un territorio ancora in gran parte sconosciuto al grande pubblico, cinque siti patrimonio Unesco, una costa ancora ancora incontaminata, l’Arabia Saudita prosegue nei suoi piani di investimento e rilancio del settore del turismo, nonostante la crisi generale del comparto a livello internazionale provocata dalla pandemia di Covid-19. Come indicato ad “Agenzia Nova” dal responsabile del dipartimento culturale ed economico dell’ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma, Fayez Altemyat, il Medio Oriente è stata una regione meno colpita rispetto ad altre parti del mondo e gli indicatori del settore turistico segnalano delle aspettative di miglioramento durante il terzo trimestre del 2021, mentre prevedono solo per il 2023 il ritorno ai livelli pre-2019. Secondo Altemyat queste previsioni potrebbero cambiare con l’evolversi della situazione economica e sanitaria. (segue) (Res)