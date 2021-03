Turismo: ambasciata Arabia Saudita a Roma presenta le opportunità nel settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della presentazione della rivista "Saudi Arabia in Focus", Altemyat ha ricordato che il Paese si è aperto al turismo internazionale a settembre del 2019, osservando come nel 2020 il mondo sia stato colpito dalla pandemia che ha avuto conseguenze soprattutto su trasporto aereo e settore alberghiero. Per affrontare questa situazionem, “l’Arabia Saudita si è concentrata sul turismo nazionale e ha lanciato la campagna estiva 'Saudi Summer', supervisionata alla luce della pandemia dal Consiglio sanitario". Come sottolineato da Altemyat, la campagna è stata "un grande successo", con oltre otto milioni di persone che hanno viaggiato verso dieci destinazioni saudite e più di tre miliardi di dollari spesi a livello nazionale. "I sauditi sono tra le popolazioni che spendono di più al mondo in questo settore, con quasi 22 miliardi di dollari all’anno in viaggi e shopping. Il governo punta a mantenere una buona parte di questa spesa all’interno del Paese. Nel 2019, le autorità saudite hanno lanciato 11 mete turistiche stagionali che hanno avuto come risultato la riduzione del 30 per cento dei viaggi all’estero", ha affermato Altemyat. (segue) (Res)