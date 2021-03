Turismo: ambasciata Arabia Saudita a Roma presenta le opportunità nel settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le statistiche della Organizzazione mondiale del Turismo, l’Arabia Saudita ha accolto 40 milioni di turisti nel 2019 e prevede di accoglierne 100 milioni entro il 2030. Altemyat ha aggiunto: "Il Paese può contare su una varietà di luoghi incontaminati da visitare. L’Arabia Saudita è tra le migliori destinazioni al mondo per le località marittime. La costa saudita del Mar Rosso è ancora vergine, con acque incontaminate, coralli, barriere coralline e isole protette. Le autorità stanno lavorando per arricchire queste destinazioni investendo in enormi progetti eco-sostenibili e futuristici come il Red Sea Project, Neom, Amaala e il centro storico di Gedda, per attirare i 600 milioni di viaggiatori alla ricerca di sole e mare”. Altemyat ha ricordato inoltre che l’Arabia Saudita ospita anche 10.000 siti di importanza storica e cinque siti patrimonio Unesco: Madain’ Salih (un sito pre-islamico ad Al Ula), la città vecchia di Gedda, Diriyah (la prima capitale del Paese), l'arte rupestre ad Hail e l’Oasi di Al Ahsa (l'oasi da palma da dattero più grande del mondo). “Il Paese affonda le sue radici nelle prime civilizzazioni della Penisola Arabica. Perciò, contribuirà decisamente ad arricchire l’offerta mondiale del patrimonio storico e culturale, che attualmente attira il 30 per cento dei viaggiatori internazionali", ha dichiarato. (segue) (Res)