Turismo: ambasciata Arabia Saudita a Roma presenta le opportunità nel settore (4)

- “Le autorità saudite continueranno a investire in un vasto calendario di eventi, non appena ci lasceremo alle spalle la pandemia, e ad espandere l’offerta del Food & Beverage, commercio al dettaglio e intrattenimento”, ha sottolineato Altemyat. Rispetto alle opportunità di investimenti esteri spiega il diplomatico, "il settore turistico è ancora inesplorato in Arabia Saudita e offre enormi opportunità di investimento”. Il governo prevede di immettere nell’economia circa 70 miliardi di dollari prima del 2023 e più di 200 miliardi di dollari entro il 2030 per colmare il divario nel settore, che sia nel commercio al dettaglio, nell’accoglienza, o nel divertimento. Gli investitori stanno venendo in Arabia Saudita per esplorare le enormi opportunità offerte dalle incontaminate risorse naturali e dal patrimonio storico e culturale. Le autorità saudite stanno lavorando su nuove regolamentazioni per rendere il settore più investor-friendly. “Oggi, 49 Paesi che rappresentano quasi l’80 per cento dei viaggiatori globali possono ottenere un visto elettronico online in meno di 5 minuti. Insieme alle spettacolari e inesplorate destinazioni turistiche, abbiamo reso l’accesso all’Arabia Saudita più facile e potenziato il sistema e le regolamentazioni bancarie", ha concluso Altemyat. (Res)