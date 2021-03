Roma: Celli (RtR), Campidoglio scrive a municipi, dopo un anno nessun impegno per sport base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Campidoglio dopo un anno di emergenza sanitaria si ricorda dell'esistenza dei Centri sportivi Municipali. In una nota inviata nei giorni scorsi ai Municipi, infatti, l'assessore allo Sport e quello al Bilancio di Roma Capitale chiedono una ricognizione sugli importi dovuti dai concessionari, finalizzata a riconoscere un contributo pari all'ammontare del canone". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Dopo un anno durissimo per il mondo dello sport romano, dopo una delibera di giugno che si è dimostrata inapplicabile - come ritengono gli stessi uffici - il Campidoglio si rende conto della necessità di sostenere il settore, senza prendere però nessun impegno preciso, né per il passato né per il futuro - spiega Celli -. La nota infatti, nella sua solita ambiguità, innanzitutto non definisce il diritto delle associazioni a non pagare il canone per il mancato utilizzo, imposto da norme governative, ma solo l'eventuale erogazione di un contributo: ma verso chi? A chi ha già pagato il canone, e quindi un semplice rimborso, o a tutti? E soprattutto, quale aiuto è previsto per ridare vita alla ripartenza dei centri che ci auguriamo avvenga in tempi brevi? Questo modo di procedere non tiene conto delle difficoltà incontrate finora e degli sforzi fatti dall'associazionismo sportivo per resistere dopo un anno di chiusure. Maggiore rispetto e chiarezza sono dovuti a chi da anni offre servizi così importanti nei territori per conto e nome dell'amministrazione comunale", conclude.(Com)