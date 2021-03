Vaccini: Didonè (Fnp Cisl), Regione Lombardia faccia passo indietro e chiami un commissario dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se lo stesso Bertolaso si scusa con gli over 80, qualcosa non ha funzionato in Lombardia. Ne prendiamo atto, ma occorre adesso darsi da fare per migliorare la campagna vaccinale sulle linee tracciate dal Governo centrale”. Lo afferma in una nota Emilio Didonè, segretario generale di Fnp Cisl Lombardia, dopo che Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazione in regione, ha attaccato l’agenzia di prenotazione regionale, scusandosi per gli intoppi nella prenotazione del vaccino. “È ora che in Regione si capisca che è il caso di fare un passo indietro e si chiami un commissario dal governo”. “Fin dall'inizio della pandemia abbiamo sempre sostenuto, con coerenza e responsabilità, che non ha alcun senso che ogni regione prenda decisioni in autonomia.In particolare la Lombardia, che si è dimostrata un caso internazionale clamoroso a tutti i livelli per contagi e mortalità. E anche ieri non ha perso occasione di distinguersi: mentre a Roma si firmava un importante accordo sulla pubblica amministrazione, La Giunta di Fontana ha coscientemente escluso Cgil Cisl Uil dal confronto vaccinazioni nel mondo produttivo'. Non ci stanchiamo di ripeterlo: in questo momento la pandemia, quindi anche la sanità, va gestita a livello centrale! E auspichiamo che il governo Draghi incominci a muoversi su questa strada al più presto” conclude Didonè (Com)