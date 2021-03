Polonia: Covid, AstraZeneca riduce le consegne di vaccini a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca ridurrà le forniture di vaccino contro il coronavirus alla Polonia. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa Michal Dworczyk, plenipotenziario del governo per la campagna vaccinale, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Nella notte abbiamo ricevuto l'informazione sulla diminuzione delle forniture. AstraZeneca ha riferito che entro fine marzo in Polonia arriveranno 550 mila dosi in meno", ha dichiarato il politico. Dworczyk ha assicurato che i responsabili della campagna polacca di vaccinazione contro il Covid-19 faranno il possibile per impedire che questo si ripercuota negativamente sulla campagna medesima. (Vap)