Roma: nascondevano hashish in appartamento, arrestati due giovani coinquilini

- I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un 28enne e un 29enne, rispettivamente originari di Marino e Albano Laziale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i carabinieri della stazione di Torvajanica hanno notato il 28enne aggirarsi sul lungomare delle Meduse con atteggiamento sospetto, tant’è che quando hanno deciso di avvicinarsi per un controllo, il giovane ha tentato di allontanarsi velocemente con la propria bicicletta. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso dai militari dell’Arma di quattro dosi di cocaina e 230 euro in denaro contante. Inoltre, alla richiesta dei carabinieri di indicare il proprio domicilio, il ragazzo ha indicato fittiziamente quello della madre ma a nulla è servito questo tentativo di eludere più approfondite verifiche poiché, insospettiti da un mazzo di chiavi trovato durante la precedente perquisizione, i militari si sono fatti accompagnare presso il domicilio reale. Una volta all’interno dell’appartamento i carabinieri hanno riscontrato la presenza del coinquilino 29enne che custodiva due pezzi e una dose di hashish per 80 grammi, insieme ad un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma di 445 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio di droga. Per i due ragazzi sono immediatamente scattate le manette ai polsi e il collocamento, per il primo, presso il proprio domicilio, mentre per il 29enne presso le camere di sicurezza della stazione di Torvajanica, dove rimarranno agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)