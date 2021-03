Russia: Cremlino smentisce indiscrezioni articolo "Ft" su pressioni servizi sicurezza su Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente articolo del “Financial Times” sulle presunte pressioni dei servizi di sicurezza russi nei confronti del presidente Vladimir Putin e l'atteggiamento del Cremlino relativamente alle manifestazioni non autorizzate a sostegno dell’attivista Aleksej Navalnyj non hanno nulla a che fare con la realtà. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing con la stampa. "Diciamo solo che queste affermazioni di pseudo-specialisti nel nostro Paese spesso non hanno nulla a che fare con la realtà", ha detto Peskov. "In generale, notiamo che le fonti dei media anglosassoni, compreso il ‘Financial Times’, forniscono un significativo degrado delle qualifiche degli specialisti nel nostro Paese. Continuano a lavorare, esprimono opinioni, ma le loro qualifiche sono ora notevolmente diminuite", ha continuato Peskov. La Russia è pronta "a spiegare pazientemente cosa sta succedendo nel Paese a chi desidera effettivamente apprendere", ha assicurato il portavoce del Cremlino. L'articolo del “Financial Times” afferma che la pressione dei "siloviki" – la cerchia ristretta del presidente russo – attorno a Putin "è più forte che mai" e che il Cremlino ritiene che la polizia abbia agito in modo troppo brutale contro i partecipanti alle recenti manifestazioni non autorizzate. (Rum)