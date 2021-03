Lombardia: Carretta e Benzoni (Azione), Alco verso cessione a due player nazionali, tutelare lavoratori auspicando buona riuscita trattativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate alcune informazioni dopo l'audizione di ieri in IV Commissione regionale richiesta dal Consigliere regionale Niccolò Carretta dell'azienda Alco S.p.A. di Rovato (BS) che gestisce i marchi Despar, Eurospar, Interspar e Alta Sfera Cash&Carry in Lombardia. Per sabato è confermata la chiusura dei punti a Crespiatica (PV), Lonato, Rovato, Braone, Lograto, Capriolo (BS), Busto Arsizio (VA) e Varedo in Brianza che, a detta del consulente del lavoro Faini intervenuto in Commissione, nell'ultimo periodo hanno avuto incassi prossimi allo zero. "Ho sollecitato l'esigenza estrema di salvaguardare i livelli occupazionali di queste aziende che fanno parte di un comparto che, dati alla mano, ha subito meno di tutti gli altri la crisi sanitaria ed economica dell'ultimo anno". Ha commentato Carretta che ha proseguito - "In Lombardia stiamo parlando di 750 lavoratori - prevalentemente donne- e, conseguentemente, famiglie. Per questo auspico che le trattative di cui si è appreso in queste ore vadano a buon fine e si riesca nel più breve tempo possibile a riaprire i punti prossimi alla chiusura, ma anche a rafforzare la rete di approvvigionamento e fornitura dei punti che resteranno aperti. Sono vicino a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori coinvolti e ho richiesto che già da settimana prossima ci sia un nuovo aggiornamento con la proprietà e le sigle sindacali che ringrazio per il loro lavoro". Fabrizio Benzoni, consigliere comunale di Brescia e membro del comitato promotore regionale di Azione commenta: "Dopo settimane di angoscia, la notizia della cessione del Gruppo Alco a player del settore nazionali, rappresenta finalmente una speranza per le centinaia di lavoratori e lavoratrici. Ora spetta a tutte le istituzioni coinvolte, attivarsi affinché vengano tutelati i lavoratori coinvolti e il radicamento territoriale". (Com)