Roma: ruba 5 paia di occhiali di lusso, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque paia di occhiali di lusso era riuscito a rubare all’interno di centro commerciale di piazza Fiume, oltrepassando la barriera antitaccheggio grazie a una borsa "speciale". A finire in manette, per il reato di furto aggravato è un cittadino cubano di 20 anni, già con precedenti che, a breve distanza dell’uscita è stato fermato dai carabinieri della stazione Roma Parioli intervenuti su richiesta di un addetto alla sicurezza. Una volta bloccato i carabinieri hanno scoperto che la borsa all’interno era foderata da fogli di carta di alluminio e hanno recuperato i 5 paia di occhiali, dal valore complessivo di 1.990 euro. Il 20enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale. (Rer)